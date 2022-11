Cinquemila euro a chi trasferisce la residenza in paese: l’iniziativa

Cinquemila euro di contributo per chi deciderà di trasferire la propria residenza nel Comune di Montesano sulla Marcellana e fino diecimila euro invece a chi invece avvierà o trasferirà un’attività commerciale oppure se nel caso di attività già esistenti saranno attivati nuovi codici ATECO. Sono queste le due possibilità offerte dal bando pubblicato dal Comune guidato dal sindaco Giuseppe Rinaldi per cercare di contrastare lo spopolamento delle aree interne.

L’iniziativa per frenare lo spopolamento in paese

Tra il 2012 ed il 2021 Montesano sulla Marcellana ha avuto un calo di residenti pari al 5,7% passando dai 6777 del 2012 ai 6391 residenti al 1 gennaio del 2021. Dato in linea con quello complessivo dei 15 Comuni del Vallo di Diano che in 9 anni hanno perso complessivamente 2218 abitanti passando da 60029 a 57811 con un calo del 3,5%.

Come ottenere i fondi

È possibile ottenere il contributo grazie al Fondo di sostegno ai comuni marginali del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale volto a contrastare lo spopolamento delle aree interne.

Le risorse messe a disposizione dal Ministero per il Sud potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi nei territori soggetti a spopolamento: adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali; concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).

Le risorse

L’importo dei fondi messi a disposizione del Comune di Montesano per il triennio 2021 – 2023 ammonta a circa 210mila euro.

Nel caso di chi decide di trasferire la propria residenza il contributo fino a 5mila euro viene erogato a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione dell’immobile da destinare ad abitazione. Per quanto riguarda invece il contributo per le attività commerciali alla domanda queste dovranno essere in regola con i tributi comunali e in caso di irregolarità, questa deve essere sanata prima dell’erogazione del contributo.

Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.montesano.sa.it, le domande potranno essere presentate entro le ore 13 del 19 dicembre 2022 all’ufficio protocollo del Comune esclusivamente a mezzo PEC.