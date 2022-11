Ascea, carabinieri denunciano truffatrice seriale

Truffa telefonica ai danni di un agricoltore di Ascea. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà una donna di 26 anni residente a Napoli. La truffa, stando a quanto ricostruito dai militari, sarebbe stata messa a segno lo scorso luglio.

Truffa telefonica ad Ascea: i fatto

Sembrerebbe che la ragazza, spacciandosi per un agente assicuratore, si era fatta accreditare dalla vittima su un conto la cifra di 300 €. Ciò in cambio di un presunta polizza assicurativa vantaggiosissime. Dopo la denuncia i carabinieri hanno avviato indagini.

Le indagini

L’attività ha permesso di accertare che con lo stesso metodo la donna era riuscita a truffare altre 30 persone.

“È importante valutare con la massima attenzione ogni richiesta telefonica di denaro da parte di sconosciuti e, nei casi dubbi, rivolgersi sempre ai Carabinieri”, fanno sapere dall’Arma.

Purtroppo situazioni simili sono all’ordine del giorno. I malviventi riescono a carpire la buona fede soprattutto degli anziani facendosi consegnare dei soldi con vari escamotage. Ecco perché è importante diffidare da questo genere di telefonate per non incorrere in truffe, così come evitare di consegnare denaro contante a sconosciuti qualora questi si presentino a casa.