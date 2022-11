Altavilla, ripristinata viabilità in località Barricelle

Sgomberata la strada di località Barricelle. Gli uomini della Protezione Civile di Altavilla Silentina, ieri sera, hanno ultimato la messa in sicurezza della strada che attraversa località Barricelle dove è stata ripristinata la viabilità.

I disagi in località Barricelle

I disagi erano dovuti a dei pali caduti, probabilmente, a causa del passaggio di un mezzo pesante che avrebbe agganciato i fili trascinandoli e quindi buttandoli giù. All’inizio in molti avevano pensato che il danno fosse dovuto al maltempo dei giorni scorsi, tuttavia i sopralluoghi effettuati hanno avvallato la prima ipotesi.

Sull’arteria stradale erano finiti anche fili telefonici che potevano rilevarsi, non solo d’intralcio, ma anche pericolosi per i passanti. Dal Comune di Altavilla Silentina, retto dal sindaco Franco Cembalo, sono arrivati i ringraziamenti alla Protezione Civile per il tempestivo lavoro svolto.

“I volontari hanno lavorato fino a tarda sera per ripristinare le normali condizioni della strada che non si è ingombrata a causa dell’incuria del comune, ma per un fatto di origine dolosa come ipotizzato dai tecnici” ha affermato il primo cittadino.

Le segnalazioni

Qualche cittadino ha segnalato, però, che nella zona e sulla stessa linea ci sono ancora circa venti pali che sembrano avere delle pendenze. Queste denotano instabilità e potenziali pericoli.

Per questo i residenti hanno sollecitato l’ente comunale affinché si possano effettuare tutti i controlli necessari. Ciò al fine di provvedere, dove necessario, a metterli in sicurezza affinché non si verifichino più pericolosi crolli con conseguenti disagi per la circolazione.