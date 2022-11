“Truffa amorosa” nel salernitano, a Pomeriggio 5 la storia di Maria

Nel corso della puntata di ieri, a Pomeriggio 5 in onda su canale 5 e condotto da Barbara D’Urso, una storia toccante che vede coinvolta in una truffa una donna dalla provincia di Salerno.

Durante la sezione “sportello antitruffa” con il giornalista Vincenzo Rubano vediamo anche Letizia Baeumlin a smascherare il truffatore seriale.

La storia di Maria

Maria, si innamora di un uomo conosciuto in facebook, “lui è molto bello –racconta la donna- dice di amarmi, ci siamo fidanzati e lui vorrebbe venire da me, ma, per lavoro è dovuto andare in Africa e oggi purtroppo a causa di un incidente auto si trova bloccato in ospedale dove gli viene puntata la pistola in faccia e gli chiedono 3mila euro altrimenti non lo lasciano libero”.

La donna chiede aiuto alla D’Urso, la quale insieme a Rubano, scopre che l’uomo altro non è che un truffatore.

La nostra giornalista Letizia, seguendo la storia, si accorge di avere anche lei tra i contatti facebook l’uomo che sta tentando di truffare Maria.

La testimonianza

“Il 27 settembre quest’uomo ha contattato anche me -dichiara Letizia- ma io non gli avevo risposto. Due giorni fa decido di rispondere a quel messaggio. L’uomo un certo Michael Dubois inizia così a farmi dei complimenti e io sto al suo gioco per capire dove vuole andare a parare.

Dopo le ripetute dichiarazioni d’amore, ieri, a 30 minuti dalla diretta su pomeriggio 5 mi chiede la somma di 5750 euro con tanto di estremi bancari dove poter inviare il bonifico”.

La svolta

Vincenzo Rubano scopre che le foto appartengono ad un famoso attore sud americano e che si tratta realmente di un truffatore.

Maria denuncia la vicenda sulla quale, ieri mattina, la procura di Vallo della Lucania ha subito aperto un’inchiesta.