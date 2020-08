Send an email

Castellabate: “C’è un pacco per suo nipote”, anziana truffata

CASTELLABATE. “Signora, c’è un pacco per sua nipote, servono cinquemila euro”. E’ stato più o meno questo il contenuto di una telefonata che ha permesso ad almeno due persone di raggirare un’anziana alla quale sono stati portati via quasi cinquemila euro. Sono i carabinieri della compagnia di Agropoli, ad indagare sulla truffa avvenuta in una località della Frazione di San Marco di Castellabate. La donna, stando a quanto si apprende dalla denuncia, avrebbe ricevuto la telefonata di due persone che si sarebbero alternate al telefono, una di queste fingendosi addirittura il familiare dell’anziana.

Oggetto della truffa un pacco da consegnare e da pagare in contanti. La donna accetta e dopo poco si vede recapitare il presunto acquisto effettuato dal nipote a casa. Peccato che all’interno non vi fosse nulla di valore.

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi. Non si sa se i malviventi siano o meno del posto. Alla donna non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia.