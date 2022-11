Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro: in arrivo 6 milioni di euro

In arrivo 6mln di euro al consorzio di bonifica Vallo di Diano e tanagro, la soddisfazione del Presidente Curcio “Nel giro di pochi giorni si sono concretizzati due risultati di straordinaria importanza per il nostro Consorzio e il nostro territorio”.

E’ quanto annuncia con una nota stampa Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro.

Lo scorso 3 novembre, infatti, il Ministero delle Politiche Agricole, con una mail, ha notificato il decreto di approvazione e finanziamento di un primo progetto sulle infrastrutture irrigue per l’importo di 6 milioni e trecento mila euro.

“Parliamo, sottolinea Beniamino Curcio, quindi di soldi già assegnati e non di proclami. Oltre 6 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 2 milioni per la diga, anche questi già concessi.

Oggi è stato poi pubblicato un altro decreto, sempre da parte del Ministero delle Politiche Agricole (decreto n. 568761), con il quale sono stati approvati gli elenchi dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento e riguardanti le infrastrutture irrigue.

Il nostro Consorzio è in testa alla graduatoria con ben tre iniziative progettuali esecutive:1) Lavori di completamento dei sistemi irrigui – 1° lotto – € 9.988.427,242) Lavori di completamento dei sistemi irrigui – 2° lotto – € 9.484.486,203) Lavori di irrigazione Area Carciofo Bianco di Pertosa – € 5.034.000,00.

Sono davvero emozionato per questi risultati raggiunti, aggiunte il presidente dell’ente. Per me è motivo di orgoglio e di soddisfazione perché parliamo di cose concrete, ovvero di finanziamenti già ottenuti e di progetti approvati, che ci permetteranno di ammodernare e rendere più efficienti i nostri impianti consortili e di portare l’acqua anche in contesti attualmente non serviti.

Finanziamenti e progetti che daranno impulso ai processi di riorganizzazione e rilancio della nostra agricoltura, chiamata sempre più a fare i conti con difficoltà congiunturali e con le evidenti problematiche legate ai cambiamenti climatici.

Risultati, dunque, che premiano la visione progettuale e l’incessante impegno profuso dalla mia Presidenza in questi ultimi quattro anni e che ci incoraggiano a proseguire in questa direzione, pienamente consapevoli che i problemi del nostro territorio si risolvono con l’interessamento, la capacità e la lungimiranza, quindi con azioni ed iniziative concrete e non con la propaganda denigratoria”.