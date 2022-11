Almanacco 9 novembre, buon compleanno ad un big della musica

Continua l’appuntamento con l’Almanacco. Ogni giorno vi proponiamo gli avvenimenti più importanti, curiosità e date da ricordare. Oggi, in primo piano, la Chiesa celebra la Dedicazione della basilica Lateranense.

Ma vediamo insieme di cosa si tratta

La dedicazione della basilica lateranense è la festa che commemora la consacrazione a Cristo Salvatore della chiesa cattedrale dei vescovi di Roma.

È una festa cristologica celebrata annualmente il 9 novembre in tutta la Chiesa latina come segno di unità con il papa.

Le prime tracce della commemorazione in Laterano dell’anniversario della consacrazione al Salvatore della basilica costantiniana a opera di san Silvestro risalgono solo al pontificato di papa Alessandro III, ma già in tempi più antichi in vari luoghi il 9 novembre veniva celebrata la dedicatio S. Salvatoris in memoria del leggendario miracolo dell’immagine crocifissa del Salvatore a Beirut.

Santi del 9 novembre

Dedicazione della Basilica Lateranense

Sant’Oreste di Tiana in Cappadocia (Martire)

Sant’Ursino (Orsino) di Bourges (Vescovo)

Sant’Agrippino di Napoli (Vescovo)

San Teodoro di Amasea (Martire)

Significato del nome Teo

Teo, diminutivo di Teodoro, deriva dal personale greco “Theòdoros”, composto da “theòs”, “dio”, unito a “dòron”, “dono”, con il significato “dono divino”. Latinizzato in “Theodòrus”, si diffuse rapidamente tra le prime comunità cristiane.

Proverbio del giorno:

Beltà e follìa vanno spesso in compagnia.

Aforisma del giorno:

La superstizione reca in sè qualche immagine della pusillanimità (M. de Montaigne)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1989 – Cade il Muro di Berlino: Cade il “muro della vergogna” al grido «Libertà, libertà!» di decine di migliaia di tedeschi dell’Est, accolti in un grande abbraccio dai fratelli dell’Ovest, tra fiumi di birra gratis offerta dai locali.

La notizia della caduta del Muro di Berlino rimbalza sui telegiornali di tutto il mondo, nei quali scorrono le prime immagini di festa che concludono una rivoluzione silenziosa iniziata mesi prima e che aveva portato alla caduta del leader comunista Erich Honecker, fedelissimo di Mosca. L’episodio del 9 novembre, in realtà, nasce per caso.

2004 – Mozilla lancia il browser Firefox: Un browser open source in grado di funzionare più stabilmente e con un’interfaccia più lineare. Così la volpe di fuoco, storico logo di Mozilla Firefox, conquista il web e lancia la sfida del nuovo millennio al colosso di Bill Gates.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

Sei dotato di grandi capacità organizzative e di uno spiccato senso pratico. Ti impegni moltissimo nel lavoro: puoi raggiungere alti livelli all’interno di una azienda o creare con successo un’attività indipendente. In amore sei onesto e fedele, ti leghi molto presto e sai diventare per il partner e per i figli un importante punto di riferimento.

Celebrità nate in questo giorno:

1925 – Giuseppe Panini: Imprenditore famoso e fondatore, con i fratelli Franco Cosimo e Umberto, della Edizioni Panini, è nato a Pozza di Maranello (frazione del noto centro emiliano), e morto nel 1996 a Modena.

1963 – Biagio Antonacci: È tra i big della scena pop italiana, ma non disdegna il rock latino che contraddistingue molte sue hit di successo. Nato a Milano, trascorre a Rozzano l’adolescenza.