Albanella, Consorzio di Bonifica garantirà pulizia dei corsi d’acqua

Accordo tra Comune di Albanella e Consorzio di Bonifica. L’oggetto del patto siglato tra i due enti è la mitigazione e la prevenzione dei rischi idrogeologici sul territorio albanellese. A siglarlo il sindaco Renato Josca e il presidente Roberto Ciuccio.

Pulizia corsi d’acqua: il ruolo del Consorzio

Starà al Consorzio di Bonifica Sinistra Sele procedere a pulizia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli alvei dei corsi d’acqua, dei canali di scolo e raccolta delle acque piovane. Ciò in particolare nelle contrade rurali. Il Consorzio, inoltre, dovrà procedere alla disostruzione delle cunette e lo sfalcio dell’erbacce.

Per dare seguito all’accordo siglato hanno già preso il via i lavori lungo il torrente Lusa. In corso anche una ricognizione del torrente Malnome, in particolare dei ponti di attraversamento stradale in località Bosco II. Il torrente è lo stesso dove perse la vita la giovane Desirée Quagliarella.

Le opere

Gli interventi nei canali saranno eseguiti tenendo conto delle esigenze del Comune, anche in aree non di pertinenza del Consorzio. Si occuperà di verificare le attività il consigliere relegato ai rapporto con il Consorzio, Giovanni Iannelli, anche membro del Consiglio di Deputazione dell’Ente con sede a Capaccio Paestum.

Le opere di pulizia dei corsi d’acqua, ancorché di manutenzione, sono fondamentali anche per garantire la sicurezza del territorio.