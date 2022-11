Soulplace Film Festival Grotte di Pertosa-Auletta: tra i premiati “Casa Surace”

Nel pomeriggio del 9 novembre 2022 sarà possibile partecipare al terzo Soulplace Film Festival: Pertosa-Auletta Grotte Soulplace Film Festival, presso il geo sito delle Grotte.

L’appuntamento è per il 9 novembre dalle 16:00

Dalle ore 16:00 sarà possibile prendere visione delle pellicole selezionate in modo libero e gratuito; al termine, circa dalle ore 18:00, saranno fatte le premiazioni.

Ecco in cosa consiste il Soulplace Festival

Soulplace Film Festival è un network di festival cinematografici che mira a diffondere la cultura cinematografica e a riscoprire e valorizzare i luoghi più belli dei territori locali, quelli che meriterebbero di essere conosciuti meglio.

I posti da scoprire sono chiamati “soulplaces”. Gli eventi coinvolgono non solo gli esperti del settore ed il pubblico, ma anche l’intero territorio come, per esempio, la delegazione FAI Salerno, il Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni e la Fondazione Mida.

Infine, vengono premiati ogni anno alcuni di loro per ogni luogo dell’anima in cui si terranno i festival. Coloro che si sono distinti per la loro forza, per la loro passione e per le loro idee.

Tra i premiati anche Casa Surace

Per questa edizione verrà consegnato un riconoscimento al collettivo di Casa Surace, di cui saranno presenti anche gli autori e co-founder Simone Petrella, Daniele Pugliese ed Alessio Strazzullo, ed al fotografo Francesco Orza.