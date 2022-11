Rughe sul viso: 4 rimedi della nonna infallibili

Simbolo di saggezza e del passare del tempo, le rughe sul viso sono da sempre considerate un inestetismo a cui cerchiamo rimedio in ogni modo.

Sebbene le rughe siano un segno naturale e fisiologico, rappresentano sicuramente anche un problema per la nostra autostima, in quanto affrontano il passare del tempo.

Ma c’è un modo per contrastare le rughe sul viso?

La medicina estetica ha infatti fatto passi da gigante in questo ambito, proponendo soluzioni sempre meno invasive per il ringiovanimento, che però non sempre sono economiche.

Per fortuna contro i segni del tempo, oltre ad utilizzare i giusti principi attivi presenti nelle creme più professionali, esistono anche degli ottimi rimedi naturali, molto economici e di buona efficacia.

Contro le rughe del viso e del contorno occhi, le prime a comparire come risultato delle nostre espressioni facciali, esistono metodi semplici e naturali in grado di rallentare l’invecchiamento cutaneo.

Rughe sul viso? Le prime ad apparire sono quella sul contorno occhi

Rughe del viso, il primo rimedio: attenta allo stile di vita

Il primo vero rimedio per limitare le rughe sul viso è anche il più efficace: uno stile di vita sano.

Avere sane abitudini durante la vita di tutti i giorni, infatti, porta benefici che spesso vengono sottovalutati quando si parla di pelle.

Se non beviamo abbastanza, per idratare la pelle, e non curiamo la dieta con cibi ricchi di frutta, verdura e fibre, e per di più abbiamo anche l’abitudine di fumare o bere alcolici, c’è nessuna crema antirughe che regge, per quanto costosa possa essere.

Infatti una buona idratazione è fondamentale per mantenere l’elasticità della pelle nel tempo e limitare le rughe su viso. Importante anche assumere le giuste dosi di nutrienti dagli alimenti che mangiamo garantirà un maggiore benessere del nostro corpo e della nostra pelle.

Albume d’uovo

Un ottimo rimedio naturale per le rughe sul viso, quasi a costo zero, rubato ai più classici “rimedi della nonna”, sono gli albumi. Questi hanno proteine, minerali e vitamine in quantità. Ideale per un effetto tonificante e ringiovanente soprattutto per la zona del contorno occhi e della fronte.

Basta spennellare un po’ di bianco d’uovo dove vediamo le classiche rughe e attendere qualche minuto dopo l’asciugatura, prima di risciacquare.

Ecco un altro rimedio per le rughe sul viso: un prodotto che ha molte qualità

Rughe del viso, un altro rimedio: Olio extravergine di oliva

Le nostre nonne, che non conoscevano il potere dell’olio di argan o di rosa canina, oggi ampiamente utilizzato per nutrire e levigare la pelle. Quindi si affidavano all’olio extravergine di oliva, un prodotto antietà molto naturale e facilmente reperibile in casa.

Emolliente, antiossidante e nutriente, si utilizzava spesso contro le screpolature e l’essiccazione provocate dal sole e dal freddo. Un piacevole “effetto collaterale” dell’olio d’oliva era che la pelle era elasticizzata, ammorbidita e persino rassodata.

Del resto anche l’iconica Sophia Loren non ha mai nascosto che la bellezza della sua pelle è stata aiutata dai massaggi nelle zone critiche con qualche goccia di olio extravergine. Un sistema da adottare mattina e sera. Provate questo rimedio alle rughe del viso anche voi.

Yogurt, lievito di birra e mela

Ecco degli ingredienti perfetti per rendere ideale una maschera antirughe naturale.

In mezzo bicchiere di yogurt bianco biologico, versate un cucchiaio di lievito di birra in polvere e uno di succo di mela fresco. Amalgamate il tutto per qualche istante e quando otterrete un composto omogeneo avrete la vostra maschera fai-da-te perfetta, rimedio contro le rughe sul viso. Grazie alle proprietà dello yogurt, della vitamina B e dell’acido ribonucleico del lievito di birra, e agli enzimi presenti nella mela, questa maschera dona un notevole contributo vitale all’epidermide.