Fiorentina-Salernitana: le probabili formazioni della sfida di domani

Dopo la rifinitura di rito tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A, nel pomeriggio di domani, alla Fiorentina di Italiano. Allo stadio Franchi, infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 20:45, dall’intreccio con i toscani. La gara valevole per la quattordicesima giornata di Serie A sarà diretta da Federico La Penna di Roma.

Fiorentina Salernitana: le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Barak, Kouame; Cabral Allenatore: Italiano

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, L. Coulibaly, Bradaric; Piatek, Dia

I CONVOCATI GRANATA

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Fiorentina e Salernitana.

PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Micai, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Le parole di Davide Nicola

“Domani vogliamo fare la nostra partita dando tutto quello che abbiamo, siamo consci di incontrare una squadra forte ma sappiamo che hanno dei punti deboli che dovremo essere bravi a sfruttare. La Fiorentina è una squadra abituata a giocare gare ravvicinate nell’arco di una settimana ed è reduce da un ottimo momento a livello di risultati tra campionato e coppa. Hanno grande capacità di attaccare gli spazi, grande abilità a ripartire ed un ottimo gioco di catena. Dovremo essere bravi a occupare gli spazi nel modo giusto, essere puntuali nel portare le pressioni e abili a produrre il nostro gioco con concentrazione e calma avendo capacità di verticalizzare e rallentare i ritmi quando serve”.

I precedenti del match

Sarà il settimo confronto in massima serie tra Fiorentina e Salernitana quello in programma mercoledì alle 20:45 allo “Stadio Artemio Franchi”. La Fiorentina ha vinto tre delle sei sfide contro la Salernitana in Serie A (1N, 2P) – tenendo la porta inviolata in tutti e tre i successi. Tuttavia, uno dei due ko è maturato proprio nell’incrocio più recente dello scorso 24 aprile (2-1 all’Arechi, con le reti di Bonazzoli e Djuric per i campani, e di Saponara per i toscani).

Lo stato di forma delle due squadre

La Salernitana ha guadagnato 10 punti in più rispetto alla scorsa stagione dopo 13 giornate in Serie A, nessuna squadra ha fatto così bene; dall’altra parte, la Fiorentina ne ha 5 in meno, peggio solo di Sampdoria (-6) e Verona (-14). Inoltre i campani potrebbero ottenere cinque successi nelle prime 14 gare stagionali nella massima serie per la seconda volta nella loro storia (la prima nel 1947/48).

Pillole sulla gara

Antonio Candreva ha realizzato due gol e 11 assist contro la Fiorentina in Serie A – almeno cinque passaggi vincenti in più rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo – quattro di questi sono arrivati nelle ultime tre sfide contro i toscani nel torneo. Federico Bonazzoli ha realizzato due reti contro la Fiorentina in Serie A, inclusa la sua prima nel massimo campionato, datata 25

settembre 2019 – l’altra marcatura è stata con la Salernitana, nel 2-1 dello scorso campionato (24 aprile 2022); inoltre se dovesse segnare eguaglierebbe Marco Di Vaio (12) come miglior marcatore dei campani nella massima serie (attualmente a 11 il classe 97’). Krzysztof Piatek ha giocato 14 partite realizzando tre reti con la Fiorentina nello scorso campionato, tra gennaio e maggio; il polacco, in gol contro la Cremonese, potrebbe segnare per due partite consecutive per la prima volta da febbraio scorso, proprio quando vestiva la maglia viola.