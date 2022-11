Ponte di Caiazzano, convocata conferenza di servizi

Buone notizie per la viabilità nel comprensorio del Vallo di Diano. La Regione Campania ha sbloccato i fondi per il ponte Caiazzano, tra Sassano e Padula ed è stata convocata la Conferenza di Servizi per dare l’ok al progetto. Lo ha reso noto il consigliere regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino.

Ponte Caiazzano, la chiusura

La chiusura del Ponte Caiazzano in seguito a problemi strutturali, ha creato numerosissimi disagi per tante famiglie e notevoli difficoltà per diverse attività commerciali. Da tempo gli amministratori locali sollecitavano l’avvio dei lavori.

La Regione ha messo a disposizione 2,5 milioni di euro ma l’iter è stato bloccato dalla macchina della burocrazia. Il ponte risulta chiuso dall’ottobre dello scorso anno.

Le parole di Pellegrino

«La Regione Campania in prima linea per garantire servizi ai nostri Territori, contro una burocrazia spesso assurda e irrazionale, che rallenta la realizzazione di opere utili e importanti per le nostre Comunità. – dice Pellegrino – Il 14 novembre è stata fissata la Conferenza di servizi che ci auguriamo possa finalmente concludere l’iter autorizzativo per poi procedere alla gara d’appalto dell’opera.

«Rivolgo un sentito grazie al Presidente De Luca e al Presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone», ha aggiunto Pellegrino. Il consigliere regionale ha promesso che continuerà «a mantenere alta l’attenzione affinché possano partite i lavori il prima possibile»