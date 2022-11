Parco Liborio Bonifacio ad Agropoli: iniziati i lavori

Hanno preso il via questa mattina i lavori presso il Parco Pubblico Liborio Bonifacio di Agropoli. Opere attese da tempo che hanno avuto un iter lungo e complesso. Progettate durante la scorsa consiliatura, l’iter si è concluso soltanto nel corso della fase commissariale. Al sindaco Mutalipassi, invece, è toccato il compito di presenziare alla cerimonia di posa della prima pietra avvenuta questa mattina.

I lavori al Parco Liborio Bonifacio

Il parco Liborio Bonifacio sarà sottoposto ad un importante intervento di riqualificazione, per una spesa complessiva di 180mila euro. Nello specifico si provvederà al rifacimento della pavimentazione, dell’arredo, degli impianti. Saranno anche eliminati alcuni alberi per far posto ad altri più consoni. In generale si interverrà su tutto il verde. Non mancheranno nuove giostrine, in sostituzione delle vecchie ormai in pessimo stato.

Si tratta di un’opera importante e richiesta da tempo soprattutto dalle famiglie che chiedevano un luogo sicuro dove portare i loro figli.

I commenti

«Finalmente – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – diamo nuova vita al Parco pubblico, a conclusione di un iter iniziato durante la precedente esperienza amministrativa. Dopo tanti anni di attesa, l’infrastruttura verde della città, avrà un nuovo slancio».

«Con grande soddisfazione – dichiara l’assessore all’Ambiente, Rosa Lampasona – avviamo i lavori del Parco pubblico, il polmone verde della città. Con nuove attrazioni e una location rinnovata, diventerà il luogo preferito dai piccoli cittadini della nostra città e non solo».