Giocattoli pericolosi: oltre settemila sequestri nel salernitano

Giocattoli pericolosi, scatta il sequestro. Il provvedimento è stato posto in essere dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. Le fiamme gialle hanno intensificato i controlli nel settore della tutela del mercato e individuato un’attività commerciale di Pagani ove erano esposti prodotti contraffatti.

Giocattoli ritenuti pericolosi: il sequestro

Sequestrati oltre 7600 giocattoli ritenuti pericolosi raffiguranti, tra l’altro, oltre a brand di serie televisive di successo, anche noti personaggi Disney, Marvel, MGA Enterteinement, «risultati palesemente falsi e non conformi agli standard di produzione delle case famose».

Un imprenditore locale, italiano, denunciato, dovrà ora rispondere dei reati di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e «ricettazione».

Nel corso della stessa operazione sequestrate anche circa mille mascherine risultate non in regola con la normativa prevista per la tutela del consumatore.

Le attività della Guardia di Finanza

L’attività della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore rientra in un più ampio piano di intensificazione dei controlli per la sicurezza dei prodotti e di contrasto alla contraffazione dei marchi.

Le fiamme gialle, inoltre, puntano a ricostruire l’intera filiera del mercato illecito, soprattutto al fine di tutelare la salute dei cittadini e a salvaguardare la libera concorrenza del mercato nazionale.