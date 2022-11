Eboli tornano gli appuntamenti per bambini: si parte con il Piccolo Principe

“Il giardino segreto APS” promuove la lettura ad alta voce per bambini ad Eboli. Si riparte con Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry

Leggere e viaggiare restano le due più grandi direttrici di conoscenza per i giovani, ma anche per i meno giovani. E proprio nell’ottica di una promozione culturale riprendono gli incontri di “Lettura ad Alta Voce per bambini” al Reading corner del Punto Famiglia ACLI “Il giardino segreto APS” con Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.

“Un libro che insegna a non abbandonare la propria parte infantile, che, nonostante il diventare grandi, si può rimanere un po’ bambini, continuando a guardare le cose con gli occhi del proprio bambino interiore”, dicono le volontarie dell’Aps.

Gli appuntamenti si terranno ogni martedì, dall’8 novembre al 6 dicembre 2022, dalle ore 17:30 alle 18:30 presso il Reading corner dell’associazione “Il giardino segreto APS”, alla Via Serracapilli n.3.