Dramma a Paestum: nipote uccide la nonna a coltellate

Dramma questa sera a Paestum, in via Tavernelle, cuore della movida paestana. A conclusione di una violenta lite una giovane di 17 anni avrebbe ucciso la nonna con dei fendenti. La vittima è una anziana del posto, E.C.. Aveva 76 anni.

Nipote uccide la nonna: la dinamica

La dinamica è ancora tutta da chiarire. Stando alle prime ricostruzioni la nipote avrebbe avuto un alterco con lei a margine del quale l’avrebbe colpita con un coltello a scatto alla schiena. Pare abbia sferrato più colpi non lasciando scampo alla familiare che pure avrebbe tentato di difendersi.

I soccorsi

Poi la 17enne sarebbe scesa in strada. Qui è stata ritrovata in stato di choc e con i vestiti ancora sporchi di sangue. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agropoli. Per la 76enne non c’è stato nulla da fare. La giovane, invece, è stata trasferita in ospedale. Ha riportato una ferita al braccio, presumibilmente durante la colluttazione.

Le indagini

Del caso è stato informato il magistrato di turno e gli uomini della scientifica che dovranno esaminare il luogo del delitto. A seguire le indagini i militari agropolesi, guidati dal capitano Fabiola Garello.

Non si conosce al momento il motivo che ha portato nonna e nipote ad un litigio così furibondo in seguito al quale con un coltello a scatto l’anziana è stata ferita mortalmente.