Aquara, riapre la scuola dopo gli allagamenti

Ad Aquara riapre la scuola dopo i sopralluoghi effettuati in seguito all’allagamento di alcune aule che sorgono dove prima sorgeva la palestra, momentaneamente, a seguito di lavori di ristrutturazione di una parte della scuola.

Le forti precipitazioni di venerdì 4 novembre hanno costretto gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Serre – Castelcivita, frequentanti la sede scolastica di Aquara, a saltare un giorno di lezione.

L’edificio, a causa della pioggia eccessiva, ha subito degli allagamenti in alcune aule e nella palestra.

Ecco cosa è emerso dai sopralluoghi

Alla luce dei sopralluoghi effettuati è emerso, fortunatamente, che non vi è stato alcun cedimento strutturale né sono state rilevate particolari criticità tecniche.

Gli ambienti sono stati ripuliti ed oggi tutti gli alunni sono potuti rientrare in aula, in totale sicurezza, per la regolare ripresa delle lezioni.

Dall’ufficio tecnico comunale hanno fatto sapere che l’allagamento di alcuni ambienti della sede scolastica è da attribuire allo straordinario fenomeno meteorologico poiché, a quanto pare, nel pomeriggio di venerdì, in un lasso di tempo molto breve, è caduta un’altissima percentuale di pioggia causando danni a tutto il territorio.