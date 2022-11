Ennesimo furto in abitazione a Sala Consilina

Ancora un furto a Sala Consilina. L’ennesimo nelle ultime settimane. Il colle è stato messo a segno ieri sera in località Santa Maria della Misericordia. I malviventi sono riusciti ad accedere ad una abitazione e a portare via denaro e gioielli. Notevole il bottino.

Furto a Sala Consilina: la rabbia dei residenti

“Siamo esasperati – racconta una ragazza che in passato ha subito un furto – e siamo in tanti a chiederci perché il Comune non fa sentire la sua voce per fare in modo che ci siano più controlli e una maggiore presenza di forze dell’ordine in un territorio dove ormai i furti in appartamento sono diventati all’ordine del giorno. Sarebbe il caso che il Sindaco interessi il Prefetto della questione perché si corre il rischio che la gente esasperata possa commettere qualche sciocchezza come già è accaduto in altre parti d’Italia”.

Sul furto avvenuto in località Santa Maria della Misericordia di Sala Consilina indagano ora i Carabinieri della locale compagnia. Da comprendere se a colpire siano più bande o un unico gruppo specializzato in furti in appartamento. Ormai la preoccupazione tra i cittadini del centro valdianese. Quello della notte scorsa è il terzo furto in pochi giorni.

Qualche giorno fa nella stessa zona era stato messo a segno un altro furto che ha fruttato un bottino di diecimila euro tra contanti e oggetti preziosi.