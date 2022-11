Sala Consilina, ladri in villa: colpo in pieno giorno

Ladri in azione a Sala Consilina. Notevole il bottino che ammonterebbe a circa diecimila euro. Rubati non solo preziosi ma anche oggetti di discreto valore.

Ladri a Sala Consilina: il colpo

Il furto è stato messo a segno in una villetta in località Santa Maria della Misericordia. Stando alle prime ricostruzioni i ladri sarebbero riusciti ad addormentare il cane da guardie che si trovava in cortile. A quel punto sono riusciti ad accedere nella proprietà e poi ad entrare nella villetta attraverso un balcone.

Il bottino

Una volta all’interno hanno messo a soqquadro l’abitazione e hanno portato via denaro e preziosi. Nel bottino anche una macchinetta del caffè ed un ferro da stiro.

Il caso è stato segnalato ai carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini sul caso.

I precedenti

Questo è soltanto l’ultimo colpo messo a segno nel centro valdianese. Nei giorni scorsi i ladri misero a segno un altro colpo a Sala Consilina . L’episodio in via Pendinello, una traversa della Sp49 sita nella contrada omonima. Pure in questo caso sono stati asportati denaro e preziosi da un appartamento.

I residenti chiedono maggiori controlli al fine di frenare i ripetuti colpi messi a segno dai ladri nella città di Sala Consilina.