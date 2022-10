Furto a Sala Consilina, rubati preziosi

Topi d’appartamento in azione a Sala Consilina dove ieri è stato messo a segno un furto in pieno giorno. L’episodio in via Pendinello, una traversa della Sp49 sita nella contrada omonima.

Colpo a Sala Consilina: ecco come è avvenuto il furto

Stando alle prime ricostruzioni i malviventi sarebbero entrati in azione tra le ore 18 e le 19. Questi, approfittando dell’assenza dei proprietari sono riusciti ad accedere all’abitazione salendo su un balcone e forzando gli infissi.

Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di denaro e preziosi. Riusciti nel loro intento si sono dati alla fuga. I proprietari dell’appartamento hanno fatto l’amara scoperta soltanto una volta rientrati in casa. A quel punto non hanno potuto far altro che allertare i carabinieri della locale compagnia ai quali è stata esposta regolare denuncia.

La questione sicurezza

Purtroppo questo non è il primo furto messo a segno a Sala Consilina. Già in passato sono stati registrati episodi simili. Inoltre da tempo i residenti, in particolare del centro storico, chiedono maggiori controlli e più sicurezza in città. Qui, infatti, sono stati registrati non soltanto reati predatori ma anche episodi di violenza che preoccupano i residenti. Di qui l’appello ad interventi volti a contrastare tali fenomeni nel centro capofila del Vallo di Diano.