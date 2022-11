Centouno anni per Maria Cortazzo: festa a Cannalonga

Ancora un compleanno ricco di significato nel Cilento. Oggi, 6 novembre 2022, ha spento le 101 candeline la signora Maria Cortazzo, di Cannalonga. Familiari e amici hanno voluto porgergli i loro auguri per l’importante traguardo.

Il compleanno di zia Maria Cortazzo

Zà Maria (zia Maria), come è chiamata da tutti affettuosamente, ha dedicato la sua vita alla famiglia che non le ha mai fatto mancare il suo affetto. Questo è soltanto l’ultimo compleanno ultracentenario registrato in Cilento, dove ormai il numero degli anziani entrato nel club aumenta sempre di più.

I centenari del Cilento

Nei giorni scorsi festa a Capaccio Paestum e Lustra per le 100 candeline spente da nonna Isidora e nonno Nicola. I due sono stati celebrati da amici e parenti, ma anche amministratori comunali che hanno voluto portare a loro e ai familiari gli omaggi di tutta la comunità.

Nei mesi scorsi ai centenari del Cilento sono stati dedicati anche degli studi per comprendere quale sia il segreto di longevità. Addirittura degli studiosi provenienti dall’estero hanno dedicato delle ricerche sugli anziani cilentani, sul loro stile di vita e sulla loro dieta.

Molti nonnini raccontano proprio che il loro segreto sta nell’alimentazione basata su piatti poveri e genuini. Maria Cortazzo (nella foto di Nello Amato) rappresenta solo l’ultimo esempio.