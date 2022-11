Polisportiva Santa Maria: pari con il Castrovillari, segna Capozzoli

Sesto risultato utile di fila per la Polisportiva Santa Maria, che impatta 1-1 con il Castrovillari. La sfida giocata in terra calabrese, valida per il decimo turno del girone I di Serie D, vede le due reti nelle battute iniziali delle due frazioni con i giallorossi salgono cosi a quota 12 punti in graduatoria, con una gara da recuperare.

Castrovillari-Polisportiva Santa Maria: la gara

Tutto nei primi minuti, del primo e del secondo tempo. Aceto illude il Castrovillari dopo sei giri di lancette, Capozzoli all’inizio della ripresa firma il pari, per il definitivo 1 a 1. Nel mezzo scorre via una gara che i cilentani di mister Di Gaetano avrebbero potuto vincere, soprattutto nel secondo tempo, creando due nitidissime palle gol, per mettere la freccia del sorpasso. Anzi, nel finale, si rischia quasi la beffa con Grieco decisivo a chiudere lo specchio della porta su Moi. Le condizioni del campo non aiutano una squadra, come quella cilentana, abituata a giocare con la palla a terra. Tandara e Bonanno, tandem d’attacco, provano a suonare la carica, dopo il vantaggio di Aceto, ma il muro calabrese resiste. In contropiede, Longo e Dorato cercano di chiudere la pratica, ma devono fare i conti con Grieco. Si resta sull’1 a 0. Da calcio piazzato è Bonanno a mettere paura ai lupi, ma stavolta è Caruso a chiudere lo specchio della porta. Il pari, meritato, arriva all’inizio della ripresa con il neo entrato Capozzoli che mette la sua prima firma stagionale su una manovra offensiva corale spettacolare. La Polisportiva Santa Maria è padrona del campo. I cilentani provano a mettere la freccia, sfruttando la freschezza dei nuovi entrati. Il Castrovillari si salva e nel finale, in ripartenza, mette paura nuovamente ai giallorossi: miracoloso Grieco in chiusura. Finisce 1 a 1, sesto risultato utile consecutivo per i cilentani.

Il Tabellino

Castrovillari (3-5-2): Caruso; Moi, Mirabelli, Aceto (31’st Stranieri); Anzillotta (50’st Pittari), Cosenza, Trovato (25’st Capristo) Asllani (31’st Caruso), Brignola; Longo (23’st La Ragione), Dorato. A disp.: Gola, Filomia, Bonofiglio, Olivieri. All.: Pugliese

Polisportiva Santa Maria (4-4-2): Grieco; Coulibaly (1’st Capozzoli), Diop, Campanella (37’st Ferrante), Ferrigno; Mancini, Ventura (1’st De Mattia), Pane (36’st Ziello), Ielo; Tandara (40’st Johnson), Bonanno. A disp.: Fezza, Morlando, Di Peri, Cuzzilla All.: Di Gaetano

Arbitro: Giuseppe Scarpati di Formia (Lanzellotto-Leonardi)

Reti: 6’pt Aceto (CV), 2’st Capozzoli (SM)

Note: Ammoniti.: Bonanno (SM) Diop (SM) Campanella (SM) Ziello (SM) Anzillotta (CV). Espulsioni: Di peri dalla panchina (SM). Angoli: 3 a 4. Recupero: 1’pt e 6’st.