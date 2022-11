Almanacco 6 novembre, oggi si celebra San Leonardo

Prosegue l’appuntamento con l’Almanacco del giorno. Oggi la Chiesa celebra San Leonardo e altri avvenimenti. Per chi se lo fosse perso, vi proponiamo l’Almanacco di ieri.

Della giovinezza di Leonardo non si hanno molte notizie. Si sa solamente ch’egli giovanotto rifiuta di dedicarsi alla carriera cavalleresca per seguire gli insegnamenti dell’allora arcivescovo di Reims, Remigio che lo aveva tenuto a battesimo.Abbandonata la corte con suo fratello Lifardo, si ritira per qualche tempo presso il monastero di Micy; divenuto diacono qui avrebbe compiuto il suo primo miracolo, trasformando l’acqua in vino.

Santi del 6 novembre

Santo Leonardo di Noblac (Eremita)

San Demetrio (Vescovo)

E ancora San Melanio (Vescovo)

San Protasio di Losanna (Vescovo)

Santo Severo di Barcellona (Vescovo e Martire)

San Vinnoco (Abate)

Sant’Emiliano (Vescovo)Sant’Iltuto (Iltud Farchog, Abate e Fondatore)

Santa Beatrice di Olive (Monaca cistercense)

Significato del nome Leonardo

dal personale longobardo “Leonhart”, “che ha la forza di un leone”, è diffuso sin dal VI secolo, sia tra i Germani che a Roma, con la forma latina “Leonardus”.

Proverbio del 6 novembre

Novembre gelato, addio seminato.

Aforisma del 6 novembre:

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. (Gesù)

Accadde oggi, qualche tempo fa

2010 – Crolla la palestra dei gladiatori a Pompei (11 anni fa): Alle prime ore dell’alba di sabato 6 novembre viene giù la schola armaturaum, la storica “palestra dei gladiatori” degli scavi di Pompei.

Sei nato il 6 novembre? Ecco le tue caratteristiche

Hai un’intelligenza acutissima e percezioni quasi paranormali. Negli studi e nel lavoro riveli un’altissima capacità di concentrazione e raggiungi risultati eccezionali. Ti innamori facilmente e, nella prima parte della vita, le tue conquiste non si contano. Nel tempo, però, ti farai più riflessivo e raggiungerai la stabilità.

Celebrità nate il 6 novembre:

1954 – Mango : Nato a Lagonegro, in provincia di Potenza, è stato uno dei cantautori più raffinati delle musica leggera italiana, stimato da numerosi colleghi che hanno inciso brani scritti da lui.

1970 – Ethan Hawke: Americano di Austin, capitale del Texas, è un noto attore, stimato anche come sceneggiatore e scrittore, con all’attivo due romanzi Amore giovane (1996) e Mercoledì delle ceneri (2002).

Scomparsi oggi

1893 – Pyotr Tchaikovsky: Compositore tra i massimi della storia della musica e autore di sinfonie tra le più popolari al mondo, fu tra i maggiori interpreti del romanticismo musicale. Nato a Kamsko-Votkinsk.

2007 – Enzo Biagi Nato a Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, è considerato tra i padri del giornalismo italiano. Fu popolare anche come conduttore televisivo. Il giornalismo era il sogno della sua vita.