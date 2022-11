Trovato in possesso di piante di cannabis: arrestato

Gli uomini della Polizia di Stato continuano i controlli finalizzati a reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga. Ieri gli agenti del Commissariato di Cava dei Tirreni, d’accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, hanno provveduto a trarre in arresto un uomo della zona, 50 anni.

Cannabis in casa: scatta il sequestro

Durante dei controlli gli uomini della Polizia di Stato hanno trovato cannabis indica per un peso di circa 1,6 chili e circa 400 grammi di fogliame essiccato. Altre piante erano in fase di essiccazione. Avevano un’altezza compresa tra 120 e 180 centimetri. Rinvenuto anche un bilancino di precisione, un rotolo di busta cellophane otilizzato per il confezionamento della sostanza e diversi prodotti chimici per la coltivazione. Tutto il materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro.

Il processo

Il 50enne, disoccupato, questa mattina è stato sottoposto a giudizio direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, tuttavia, è stato posto in libertà.

Proseguono le attività delle forze dell’ordine sul territorio dell’intera provincia di Salerno contro la diffusione della droga. La cannabis è certamente tra le più diffuse in particolare tra i più giovani.