Trovato con ingente quantitativo di cocaina e hashish: arrestato 32enne

Scoperto con un ingente quantitativo di cocaina e hashish. Per questo un uomo di 32 anni, originario di Sala Consilina ma domiciliato ad Atena Lucana, è stato tratto in arresto. Ad eseguire i controlli gli uomini della compagnia carabinieri di Sala Consilina. L’uomo aveva anche vario materiale per taglio, confezionamento e un bilancino di precisione.

Trovato con cocaina e hashish: l’arresto

La droga, si trovava suddivisa in diversi involucri di cellophane. Presumibilmente era pronta per essere immessa sul mercato. I carabinieri ne hanno disposto il sequestro insieme agli strumenti utilizzati per la preparazione.

A condurre l’operazione i carabinieri del Norm – aliquota operativa e radiomobile – di Sala Consilina, a margine di una attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano.

Le indagini

A seguito di uno specifico servizio di osservazione ed appostamento predisposto nel pressi del domicilio dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, gli operatori hanno notato un sospetto andirivieni da parte di più persone, conosciute per essere assuntori di sostanze stupefacenti, cocaina e hashish.

La consistenza dei movimenti faceva sospettare che presso la dimora del soggetto fosse stata allestita ad area in cui occultare e smerciare lo stupefacente a terzi.

Cocaina e hashish in casa insieme a materiale per il confezionamento

Per questo è stata disposta una perquisizione domiciliare. Ciò ha permesso di ritrovare la sostanza stupefacente disposta in più parti. Sul un tavolo della stanza presenti circa 40 grammi di cocaina e 10 di hashish unitamente a materiale vario per il confezionamento, nonché un bilancino di precisione.

Pertanto l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Potenza a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il Gip ha convalidato l’arresto.