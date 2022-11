Rifiuti ad Eboli: Tolleranza zero contro gli incivili

Abbandono indiscriminato di rifiuti in periferia ad Eboli. Tolleranza zero contro gli incivili. Interventi concreti per debellare il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che crea evidenti disagi ai cittadini. Del Centro e delle periferie.

Rifiuti ad Eboli: l’iniziativa dell’assessore La Brocca

L’assessore all’Ambiente Nadia La Brocca con l’ausilio della Polizia Municipale e degli ispettori ambientali ha effettuato controlli in località Boscariello, San Nicola Varco, S.S. 18, località Campolongo.

Il commento

“Proseguono i controlli sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Nell’obiettivo questa volta le zone periferiche della città dove sono state verbalizzate diverse aziende agricole e numerosi privati. Ulteriori segnalazioni sono state effettuate a carico di proprietari terrieri che hanno l’obbligo di ripristinare decoro e pulizia delle cunette lungo le strade”, si legge in una nota diramata da Palazzo di Città.

A questo fenomeno, inoltre, si aggiunge anche quello delle deiezioni canine che, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici ebolitani, creano non pochi disagi alla popolazione scolastica e a chi transita in zona.

“Non è possibile sopportare ancora questa situazione incresciosa. Accompagnare mio figlio all’asilo – ha detto una donna – è diventata ormai una vera e propria impresa. Eppure raccogliere le deiezioni del proprio amico a quattro zampe è solo un atto di civiltà”.