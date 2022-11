Salernitana: non bastano Piatek e Coulibay con la Cremonese

Nell’anticipo, delle ore 15:00, della tredicesima giornata allo stadio “Arechi” la Salernitana impatta contro la Cremonese. Al 3′ granata subito in vantaggio con Piatek che è il più lesto di tutti a ribadire la palla in rete, al 12′ pareggio dei grigiorossi con Okereke. Al 38′ raddoppio della Salernitana con il diagonale vincente di Coulibaly che supera Carnesecchi, al 43′ grandissima occasione per la Cremonese con Buonaiuto che ruba palla a Lovato e calcia a botta sicura, si supera Sepe che evita il gol. Il primo tempo si chiude con i granata avanti nel punteggio.

Nella ripresa al 41′ calcio di rigore per la Cremonese: dal dischetto va Ciofani respinge Sepe, ma sulla ribattuta realizza il gol del pareggio. Al 47′ grande occasione per i granata con Vilhena che calcia alto da ottima posizione. Finisce 2-2 e i granata conquistano il terzo risultato utile consecutivo salendo cosi a quota 17 punti in classifica. Mercoledì si torna in campo contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale della Serie A.

Il tabellino di Salernitana – Cremonese 2 – 2

Reti: 3′ pt Piatek (S), 12′ pt Okereke (C), 38′ pt Coulibaly (S), 44′ st Ciofani (C).

Salernitana: Sepe, Bronn, Bradaric, Radovanovic (36′ st Bohinen), Fazio, Coulibaly L, Dia (36′ st Botheim), Mazzocchi, Lovato (6′ st Pirola), Candreva (21′ st Vilhena), Piatek (21′ st Bonazzoli). All. Davide Nicola

A disposizione: Fiorillo, Micai, Sambia, Valencia, Kastanos, Maggiore, Capezzi, Iervolino.

Cremonese: Carnesecchi, Hendry, Aiwu, Pickel, Buonaiuto (21′ st Zanimacchia), Sernicola, Meité (35′ st Castagnetti), Quagliata (21′ st Valeri), Lochoshvili, Tsadjout (31′ st Ciofani), Okereke (31′ st Afena-Gyan). All. Massimiliano Alvini

A disposizione: Saro, Sarr, Vasquez, Baez, Ascacibar, Ghiglione, Acella, Escalante, Milanese.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Marco Bresmes – Alberto Tegoni

Ammoniti: Fazio, Sepe (S), Hendry, Sernicola (C).

Angoli: 2 – 2 Recupero: 1′ pt, 7′ st. Spettatori: 16780.

Le parole di mister Davide Nicola

“Abbiamo impostato la partita per aggredire i nostri avversari sin da subito. Siamo un po’ dispiaciuti per il pareggio, ma quello di oggi è comunque un risultato che ci dà continuità. I tifosi devono essere felici perché, nonostante gli errori, anche oggi hanno una vista una squadra che aveva voglia di vincere”.