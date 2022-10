Lazio-Salernitana: le probabili formazioni della sfida dell’Olimpico

Dopo la rifinitura di rito tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A, nel pomeriggio di domani, alla Lazio di Sarri. Allo stadio Olimpico, infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 18:00, dall’intreccio con i liguri. La gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A sarà diretta da Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Lazio-Salernitana: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Lovato, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola

I convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Lazio e Salernitana.

PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Le parole di Davide Nicola

“La Lazio è la squadra che in questo momento insieme al Napoli produce il gioco migliore con grande qualità e precisione tecnica. Sarà una partita difficile, dobbiamo avere l’input di voler migliorare l’interpretazione della gara. Dovremo mantenere lo stesso livello di aggressività per tutto l’arco della gara e capire i loro punti di forza per arginarli al meglio. Dobbiamo giocare con grande intensità per colmare il gap che può esserci su alcuni aspetti con un avversario del genere”.

Le probabili formazioni

Sarà il settimo confronto in massima serie tra Lazio e Salernitana quello in programma domenica alle 18:00 allo “Stadio Olimpico”. Nessun pareggio nei sei precedenti in Serie A tra le due squadre: quattro vittorie biancocelesti e due campane, l’ultima delle quali è datata primo novembre 1998 (1-0 a Salerno, rete di Tedesco).

Lo stato di forma delle due squadre

La Lazio è la squadra che da più partite di fila non subisce gol (sei) nei maggiori cinque campionati europei in corso: la squadra di Sarri è a una sola partita dall’eguagliare la storica striscia record di sette clean sheets del club biancoceleste in Serie A, collezionata tra febbraio e marzo 1998 con Sven-Göran Eriksson in panchina.

Diverso il rendimento della Salernitana in casa (10 punti conquistati) e in trasferta (solo tre): i campani hanno perso senza segnare le ultime due gare lontano dall’Arechi in Serie A e non collezionano tre ko di fila senza andare a segno in trasferta nel massimo campionato da novembre 1998 (quattro in quel caso).

Pillole sulla gara

Antonio Candreva ha giocato 151 partite con la Lazio in Serie A, i biancocelesti sono la squadra contro cui ha giocato più minuti senza segnare o servire un assist nella massima serie. Il centrocampista è anche il giocatore che ha effettuato più cross su azione (65) in questo campionato. Nessun centrocampista ha vinto più contrasti di Lassana Coulibaly (19) in questa Serie A, inoltre il giocatore della Salernitana è anche il terzo centrocampista per duelli vinti nel torneo (75) dietro solo a Abdelhamid Sabiri (78) e Sergej Milinkovic-Savic (84). Infine Federico Fazio ha realizzato un gol contro la Lazio, in occasione del derby con la Roma il 29 settembre 2018 (3-1 per i giallorossi il risultato finale), inoltre gli ultimi tre gol del difensore sono arrivati in trasferta.