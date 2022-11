Allerta meteo in Campania: c’è nuova proroga

Nuova proroga per l’allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta Gialla che proroga ed estende quella attualmente in vigore sui settori centro-meridionali della Campania.

Allerta meteo in Campania: le previsioni

Pertanto a partire dalle 23.59 di oggi è fino alle 14 di domani, domenica 6 novembre, si prevedono ancora possibili rovesci o isolati temporali, soprattutto sul settore interno. Inoltre possibili venti forti settentrionali e mare agitato lungo le coste esposte e al largo, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 4 (Alta Irpinia e Sannio), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piano Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro), zona 8 (Basso Cilento).

Le raccomandazioni

La Protezione Civile regionale in una nota raccomanda “di prestare attenzione, anche in assenza di precipitazioni, ai fenomeni connessi ad un rischio idrogeologico localizzato su tutte le zone di allerta: potrebbero ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti, allagamenti e caduta massi anche senza pioggia”.

Alle autorità competenti, invece, l’invito a “mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti e ad avere la massima attenzione rispetto alle criticità evidenziate, sia in ordine al dissesto idrogeologico derivante, sia in ordine alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”.