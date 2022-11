Ecco gli eventi e i film in programmazione da non perdere nel Cilento

Proseguono gli appuntamenti con gli eventi autunnali tra i Borghi del Cilento e Vallo di Diano.

Un buonissimo odore di caldarroste scalda i vicoletti e gli scorci che si popolano di persone, di sorrisi, di buon cibo e divertimento.

Sono già diverse le iniziative messe in campo nel Cilento e Diano che hanno riscosso successo, boom di presenze a Salento per la festa della castagna, e ancora a Roccadaspide per la sagra della castagna, così come a San Rufo, Vallo Scalo, Omignano. In questo articolo vi segnaliamo altri eventi gastronomici da non perdere.

Ecco cosa fare nel Cilento, gli eventi

Controne: 38esima Sagra del Fagiolo. Un itinerario gastronomico nei vicoli del centro storico e degustazione di piatti a base di fagioli nelle antiche taverne.

Un mix di profumi e sapori della tradizione che daranno l’opportunità di vivere tutto in una magica atmosfera.

San Marco di Castellabate: festival di San Martino al Rione Rocchetta. 11, 12 e 13 novembre. Musica, zeppole e vino.

Tutti i vicoli daranno vita ad una propria attività rievocando vecchie tradizioni familiari come “l’antica sartoria”, i maestri d’ascia, la vecchia lavanderia, in linea con la tradizione popolare dei detti antichi.

Ci sarà, poi, la preparazione delle classiche zeppole presentate in diverse specialità e buon vino. Lungo il percorso ci saranno diverse aree dedicate alla musica, balli e mercatini artigianali.

Per gli amanti del cinema, la programmazione completa

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli- via Taverne

Fino all’8 novembre

Unico spettacolo ore 20:00

“Amsterdam”

Sempre fino all’8 novembre

Spettacoli ore 17:30- 22:30

“Black Adam”

Cinema Bolivar, Marina di Camerota – via Bolivar

Fino al 7 novembre

Unico spettacolo ore 21:00

“Black Adam”

approfitta dell’offerta food e film. Pizza o panino + bibita + ingresso al cinema, €15,00

Cinema Adriano, Sala Consilina – via Roma

Oggi, 4 novembre

Spettacoli ore 18:30/ 21:00

” Il ritratto del Duca”

Fino all’8 novembre (escluso il 4)

Ore 17:00/ 18:45

“La stranezza” con Toni Servillo, Ficarra e Picone

Ore 20:30

“Il talento di Mr Crocodile”

Sabato prezzo ridotto.