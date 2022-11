Via Belvedere ad Agropoli: al via i lavori

Buone notizie per la viabilità ad Agropoli. Dopo oltre un mese di disagi, prendono il via i lavori per la sistemazione di via Belvedere. Lo rendono noto da palazzo di città.

I lavori in via Belvedere

Il cantiere aprirà questa mattina e permetterà di garantire la sistemazione della carreggiata, franata a causa delle copiose precipitazioni del 25 e 26 settembre.

Un problema non di poco conto considerato che su via Belvedere insistono diverse abitazioni e che la strada è l’unica che permette ai mezzi pesanti di raggiungere la Baia di Trentova e il porto congiungendosi con la Sp184, altro tratto viario che fa segnalare notevoli criticità.

Il caso era stato oggetto di discussione anche in consiglio comunale, a seguito di una interrogazione da parte del consigliere comunale Elvira Serra.

I disagi provocati dal maltempo

Le piogge cadute su Agropoli tra il 25 e il 26 settembre fecero franare una porzione di via Belvedere e il muro di contenimento che collassò in una proprietà privata. In quell’occasione in tutta la frazione Moio si registrarono danni e allagamenti. A finire nell’occhio del ciclone anche l’amministrazione comunale, rea di non aver garantito i giusti interventi di manutenzione di fossi e canali che esondando hanno provocati diversi allagamenti.