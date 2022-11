Un sfida tra amministratori per l’inaugurazione del campo polifunzionale

È prevista per il prossimo 6 novembre la cerimonia di inaugurazione del nuovo Campetto Polifunzionale di Auletta. L’impianto è stato sottoposto ad un intervento di riqualificazione che ha portato a realizzare un moderno campo da calcetto con campo in sintetico, locali spogliatoio e illuminazione.

Campo polifunzionale di Auletta: la cerimonia di riapertura

La cerimonia si terrà in contrada Largo Braida a partire dalle ore 12. Saranno presenti gli amministratori comunali di Auletta. A seguire un insolito momento di sport e divertimento: una partita di calcetto tra amministratori comunali del centro del Tanagro e della vicina Pertosa.

Il derby tra amministratori si terrà proprio in occasione dell’inaugurazione del nuovo campetto polivalente di Largo Braida.

Le altre iniziative

Le iniziative non finiscono qui. Per l’occasione, infatti, l’Asd Buccino Volcei svolgerà un allenamento illustrativo con i propri allievi ed istruttori. Un modo per mostrare le attività che la scuola calcio svolge quotidianamente e avvicinare soprattutto i più piccoli allo sport. Anche ad Auletta, con la riapertura del campo polifunzionale rimesso a nuovo, ci sarà l’occasione per svolgere pratica sportiva.