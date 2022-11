Lavori e disagi sul Lungomare di Sapri

Lavori in corso e possibili disagi per quanti transitano sul Lungomare di Sapri. Il tratto iniziale, infatti, è stato chiuso al traffico.

I lavori sul Lungomare di Sapri

Da questa mattina sono in corso interventi di regimentazione delle acque che nei giorni scorsi avevano interessato già alcune aree adiacenti.

Oggi il cantiere si è spostato sul Lungomare e l’esecuzione di opere di scavo ha imposto delle limitazioni alla circolazione in prossimità di Santa Croce.

I mezzi in arrivo da nord nella città della Spigolatrice, quindi, vengono deviati su via Kennedy.

I disagi, però, saranno limitati. Entro questa sera i lavori verranno completati e la strada riaprirà al traffico.

Il commento

A precisarlo Daniele Congiusti, vicesindaco di Sapri con delega ai lavori pubblici.

«Si tratta di lavori necessari per la nostra città poiché ci consentono di risolvere delle problematiche che riscontriamo ogni qualvolta si presentano piogge copiose. I lavori sul Lungomare erano già stati programmati e presto saranno portati a termine». «Come amministrazione – ha concluso Congiusti – siamo sempre presenti e costantemente al lavoro per migliorare la nostra città».

Gli interventi di regimentazione delle acque piovane risultano di particolare importanza per una città come Sapri che spesso è soggetta ad allagamenti per la sua particolare conformazione. Così si riusciranno a superare i disagi riscontrati negli anni scorsi.