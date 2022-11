Elitè Round della UEFA Futsal Champions League.

E’ una grande emozione leggere quel “Città di Eboli” accanto a “Italia”. E’ una emozione grande per gli ebolitani e per i Campani. In rappresentanza dell’Italia del calcio a 5 sarà la squadra ebolitana del presidente Gaetano Di Domenico a scendere in campo rappresentando il nostro Paese, l’Italia.

Futsal Champions League: i gironi

E’ ufficiale! Sorteggi effettuati poco fa e la Feldi – Città di Eboli incontra quattro grandi squadre nel girone A della Champions League di Calcio a 5

Gironi d’élite – Gruppo A con la Città di Eboli padroni di casa: Sporting Clube de Portugal (POR), Uragan Ivano-Francivsk (UKR), KMF loznica – Grad 2018 (SRB), Città di Eboli (ITA).

Le emozioni

Emozioni incredibili, sensazioni belle e grande contentezza. In Città c’è fermento, c’è sempre stato attorno alle volpi della Feldi C5 ed è già partita anche l’organizzazione di pullman che da Eboli raggiungeranno il PalaJacazzi di Aversa in quelli che saranno gli incontri sicuramente più partecipati del girone A.