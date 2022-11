La Feldi Eboli è tra le migliori 16 squadre d’Europa

E’ la prima squadra campana e del Sud Italia a raggiungere l’Elitè Round della UEFA Futsal Champions League.

L’orgoglio non è più solo quello ebolitano. Ma è quello della Regione Campania. Del centro Sud Italia. L’orgoglio di tutti. Di ognuno. Quello che fa emozionare e sciogliere il sangue nelle vene. Sia che sei sugli spalti del palazzetto dello sport, sia che sei sul divano di casa. Quando si tratta di Feldi Eboli non c’è tifo che tenga. E, soprattutto, non c’è differenza a fare la differenza.

La Feldi Eboli nell’Elitè Round della Champions League

Le volpi ebolitane, che hanno partecipato da protagoniste alla UEFA Futsal Champions League, sono nella top 16 d’Europa e la Feldi Eboli diventa la prima squadra campana e del Sud Italia a raggiungere l’Elitè Round della UEFA Futsal Champions League.

Il commento

“Dedico questa vittoria a tutti, famiglia, amici, agli amanti del futsal e a tutti gli ebolitani. Tutto lo staff da quello tecnico, alla squadra, allo team media abbiamo fatto un lavoro da Champions, se siamo qua è perchè l’anno scorso abbiamo fatto un lavoro strepitoso e questo è ciò che ci meritiamo. Abbiamo fatto il massimo e dimostrato a tutti che il futsal italiano c’è”.

E’ il commento di Gaetano Di Domenico, presidente della Feldi Eboli da sempre animatore e primo appassionato tifoso di questa squadra che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia della Città di Eboli. Non solo in ambito sportivo.

Barcellona, Benfica e Kairat: la Feldi Eboli entrando nell’elitè del futsal europeo potrà incontrare queste importanti compagini sportive. Il nuovo girone si disputerà dal 22 al 27 novembre.