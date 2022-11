Bimbi di Buonabitacolo a “lezione di cittadinanza”

“La sovranità appartiene al popolo..”

Il Comune di Buonabitacolo questa mattina ha aperto le porte ai giovani cittadini per una “Lezione di cittadinanza in comune” con il Sindaco Giancarlo Guercio e la Presidente del Consiglio comunale Gerardina Ceglia.

Studenti a lezione di cittadinanza, l’iniziativa

Gli alunni delle classi della scuola media “F. Brandileone” hanno avuto così la possibilità di conoscere gli uffici comunali, i Dirigenti e i Funzionari e i meccanismi più significativi dell’attività amministrativa.

Per loro una giornata formativa per vedere da vicino come funziona un comune, quali attività compiano gli uffici, ma anche gli amministratori locali che hanno salutato e accolto i piccoli studenti giunti in visita a palazzo di città.

Tutti i piccoli studenti sono rimasti contenti di questa giornata e accompagnati dai loro insegnanti hanno hanno visitato con entusiasmo le stanze del municipio e mostrato entusiasmo per l’iniziativa.

Il commento

“Un bel momento di confronto – hanno commentato il Sindaco Giancarlo Guercio e la Presidente del Consiglio Comunale Gerardina Ceglia – che ha incuriosito i ragazzi che hanno rivolto numerose domande agli amministratori e ai dirigenti dell’Ente. L’iniziativa nasce come preparazione alle celebrazioni che si terranno domani in occasione del del IV Novembre“.