Al via adesioni al Forum dei Giovani di Castellabate

“Diventa anche tu parte attiva del tuo territorio”. Questo uno degli slogan con cui il comune di Castellabate ha scelto di promuovere la nuova campagna di adesioni al Forum dei Giovani. L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani residenti nel centro cilentano tra i 16 e i 34 anni.

Forum dei Giovani di Castellabate: l’iniziativa

Il Forum dei Giovani rappresenta un momento di aggregazione tra giovani ma anche di condivisione e di collaborazione. L’obiettivo è quello di creare progetti, organizzare eventi culturali, musicali ed artistici per il territorio di Castellabate.

Come iscriversi

Iscriversi al Forum dei Giovani è semplice, basta compilare e consegnare il modello apposito (clicca qui) all’ufficio politiche giovanili del Comune di Castellabate o trasmetterlo via mail all’indirizzo forum@comune.castellabate.sa.it. Per info : 0974960147 ( contattabile anche su whatsapp)

Il commento

“E’ necessario stimolare i giovani affinché si rendano sempre più protagonisti della vita sociale nel nostro territorio. Le loro idee daranno sicuramente spunti nuovi per la realizzazione di nuovi progetti ed eventi culturali ed artistici. Pertanto, invito i giovani a partecipare con l’entusiasmo e la vitalità di sempre”. Queste le parole del sindaco Marco Rizzo.

“Come amministrazione comunale siamo sempre vicini alla realtà giovanile del nostro territorio, in qualità di consigliere delegato credo fortemente nel Forum giovanile quale strumento per partecipare alla vita attiva del nostro comune e per portare nelle istituzioni le istanze dei giovani, per questo invito loro ad iscriversi“. A dirlo il consigliere delegato Clemente Migliorino.