8 trucchi per essere simpatici

Essere simpatici può consentire a chiunque di conquistare le altre persone, con una genuina naturalezza, che riempie il cuore e fa sentire i diretti interessati meritevoli di attenzione e di considerazione da parte della società.

Complice senza ombra di dubbio una personalità disponibile, aperta ed umile, ci sonodei piccoli trucchi per coltivare la propria simpatia.

E te li elenchiamo qui di seguito.

1) Sii umile

Può sembrarti una qualità che nulla ha a che vedere con la simpatia, eppure l’umiltà rappresenta il primo vero grande passo per piacere agli altri.

È importante che tu riconosca le tue abilità, le tue competenze, ma anche i tuoi limiti.

Non ostentare le tue conoscenze, la ruota del pavone non ha mai aiutato nessuno ad essere accettato dagli altri.

Per cui niente “piedistallo” e più apertura mentale, vedrai come agli occhi delle persone risulterai simpaticissimo.

2) Punta sulla solarità

I sorrisi, l’allegria sono un requisito imprescindibile per essere etichettati come simpatici.

Se cammini per strada volgi un sorriso ai passanti. Se sei in compagnia degli amici regalati una sana e genuina risata.

Così facendo sarai contagioso, avrai modo di trasmettere positività a chi ti circonda, e riversando sugli altri queste belle sensazioni, riceverai tanti bei complimenti, tra cui quello di essere simpatico.

3) Impara ad ascoltare

La simpatia trascina con sé tante altre qualità, e viceversa. La disponibilità è una di quelle. Per questo motivo, se vuoi accrescere la tua fama di persona simpatica, devi essere sempre disponibile soprattutto ad ascoltare gli altri.

Un amico deve sentirsi libero di parlare con te, non deve sentirsi giudicato, non deve sicuramente essere frenato nei suoi racconti.

Abbi la pazienza di prestare attenzione ai problemi o alle preoccupazioni degli altri, e vedrai che sarai oltremodo apprezzato.

Ovviamente devi interagire con il tuo interlocutore, ma senza frenare i suoi racconti: intervieni dicendo la tua opinione, senza imporre il tuo pensiero e consigliando quello che tu faresti personalmente al suo posto.

4) Dai le risposte giuste al momento giusto

Una persona simpatica sa anche come rispondere e quando rispondere. Detto in altri termini non è inopportuna.

Ebbene lavora su te stesso anche da questo punto di vista. Prova a diventare un bravo conversatore, capace di interloquire con chiunque, e di rispondere a tono sulla base delle proprie reali conoscenze e competenze.

Non ti ergere a maestro, e non tentare di prevalere nella discussione. Il bello del mondo è che ognuno ragiona con la propria testa e si fa la sua idea: nessuno può dire che la tua sia giusta o sbagliata, quindi neanche tu devi farlo con gli altri.

5) Non dimenticare il nome delle persone

Che tu stia provando a conquistare un collega, l’altro sesso, una comitiva o un datore di lavoro, per guadagnare punti devi ricordare i loro nomi.

È scientificamente provato che se chiacchieri una persona e la chiami col suo nome, il suo livello di attenzione circa quello che stai dicendo salirà a dismisura.

Inoltre, ricordare un nome fa sentire l’altro come importante ai tuoi occhi e pertanto avrà una naturale tendenza a considerarti simpatico.

6) Sii ironico, ma non troppo

Divertimento e simpatia camminano di pari passo ma non tutti amano l’eccesso di ironia. Fare la battuta piace, farsi una risata anche, ma come si suole dire meglio evitare di uscire al di fuori del seminato.

Se stai in comitiva, ad esempio, ridere e scherzare prendendo in giro uno degli amici è naturale, ma non renderlo lo zimbello della situazione, altrimenti otterrai l’effetto contrario, apparendo cioè snervante e per nulla simpatico.

7) Fai complimenti solo se sentiti

Ricevere un complimento piace a chiunque, per cui se impari a muoverne nei riguardi di chi ti circonda conquisterai tutti.

Bada bene però, che i tuoi interlocutori sono persone intelligenti e sanno rendersi conto se sei o meno sincero.

Essere leziosi non è insomma contemplato nel novero delle qualità di una persona simpatica. Se fai per la prima volta incontri in tutto il resto d’Italia (incontri Napoli come incontri Milano), mentire non serve a nulla, i complimenti sono belli perché genuini, perché riflesso di ciò che si prova e si sente davvero nei riguardi della persona.

8) Mettiti a disposizione delle persone

In ultimo ricorda di essere disponibile nei riguardi degli altri.

Quando hai del tempo a disposizione, utilizzalo per fare una cortesia a chi vuoi bene, ovviamente ricordando di farlo solo se hai piacere.

Esser pronto ad aiutare qualcuno ti fa apparire ai loro occhi come una persona speciale, positiva, propositiva e di conseguenza risulterai simpatico a tutti.

Inoltre, così facendo, non solo assumi valore tu, ma darai valore anche agli altri, creando così un rapporto di simpatia reciproca.

Questo tuo atteggiamento farà bene sia a chi vuoi bene sia a te stesso, perché ti sentirai una persona, attenta, sensibile e gentile.