Sanza, rubate mucche e un asino in un casolare

Ladri in azione a Sanza. Ad essere portati via tre animali: due mucche e un asino. Il colpo in un casolare nella campagna di Sanza.

Furto di animali a Sanza: il colpo

Stando alle prima ricostruzioni i malviventi, approfittando dell’assenza del proprietario, hanno aperto il recinto e caricato gli animali, forse su un camion, poi si sono dileguati.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il proprietario degli animali al quale non è rimasto altro che presentare denuncia ai carabinieri.

I precedenti

Nei mesi scorsi dal medesimo casolare i proprietari portarono via oggetti di vario tipo trovati all’interno dello stesso.