Perdifumo: nuovi servizi per la frazione Camella

Nuovi servizi alla frazione Camella di Perdifumo; il Comune guidato dal sindaco Vincenzo Paolillo, ha infatti, approvato la proposta di deliberazione relativa ai lavori di “Restauro e risanamento conservativo di una struttura pubblica da adibire a centro di aggregazione comunale alla frazione Camella”, nell’importo complessivo di € 199.355,30.

I Fondi del Ministero

In particolare per il finanziamento dell’intervento è stata proposta la candidatura al bando, nella misura 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale.

Nello specifico l’Ente usufruirà dei fondi P.S.R Campania 2014/2020. Perdifumo ha quindi deciso di destinare il contributo per interventi alla frazione Camella, si punta al restauro e risanamento conservativo di una struttura pubblica da adibire a centro di aggregazione comunale.