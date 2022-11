Gattino ferito con fucile a piombini nel centro storico di Sala Consilina

Un gatto è stato ferito con un fucile a piombini nel centro storico di Sala Consilina. Duchi, questo il nome dell’animale, stando alle prime ricostruzioni è stato colpito con una pistola a piombini nel quartiere di San Raffaele.

Gatto ferito con fucile a piombini: il racconto della proprietaria

“Queste sono le condizioni in cui si è ritirato il mio gatto stasera. Abito a San Raffaele e in questa zona – racconta la proprietaria – più volte si sono verificati questi eventi, sui nostri animali ma anche su altri cani che tranquillamente vivevano nel nostro quartiere. Questa situazione spiacevolissa non può andare avanti, il mio amato Duchi è stato letteralmente sparato con un fucile a piompini.. le persone che hanno fatto questo gesto non comprendono forse il dolore che possono arrecare ad un animale così piccolo. Chiedo un aiuto, voglio che vengano soprattutto aiutate le persone che hanno compiuto tutto questo.

Dubito che questo possa essere un gesto di una persona che sia sana mentalmente, almeno lo spero“.

Gli episodi di violenza

Purtroppo nel centro storico di Sala Consilina nelle ultime settimane si sono registrati diversi episodi di violenza, questo ai danni del gattino colpito con un colpo di fucile a piombini è solo l’ultimo episodio.