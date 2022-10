Lite familiare: bombola lanciata in strada a Sala Consilina

Poteva sfociare in tragedia una lite familiare avvenuta nel pomeriggio di domenica in una abitazione ubicata nel centro storico di Sala Consilina. Durante la discussione tra una coppia di conviventi uno dei due ha preso una bombola contente del gas dal peso di circa 25 chili e l’ha lanciata dalla finestra. Questa è poi finita sulla strada.

Lite familiare a Sala Consilina. Dramma sfiorato

Un episodio che poteva costare caro. Fortunatamente, però, nel momento in cui la bombola è volata giù non c’erano persone di passaggio ed auto in transito. Se qualcuno fosse stato colpito dalla bombola del gas si sarebbe rischiata la tragedia.

Le reazioni

“E’ assurdo quello che è accaduto – racconta una delle persone che ha assistito alla lite – quella bombola volata giù dalla finestra poteva colpire un’auto o una persona di passaggio con conseguenze facilmente immaginabili. Chi è deputato al controllo dell’ordine pubblico deve fare qualcosa perché i campanelli d’allarme già ci sono stati e credo sia il caso di intervenire prima che la situazione degeneri e se poi ci scappa il morto nessuno potrà dire che non era stato avvertito”.

Già nei mesi scorsi sono state registrate liti o altri episodi di violenza nel centro storico di Sala Consilina.