Come guadagnare con un blog: 5 modi per monetizzare il vostro sito web

Negli ultimi decenni, il mondo del lavoro è decisamente cambiato e si è sempre più diretto verso l’online, facendo nascere delle nuove professioni che, se gestite correttamente, posso essere decisamente profittevoli.

Uno di questi lavori moderni è proprio quello del blogger, che vi permetterà di guadagnare online utilizzando il vostro sito web, liberandovi quindi dai classici vincoli delle 8 ore lavorative e dandovi l’autonomia di lavorare ovunque vogliate.

In questo articolo infatti, vedremo come guadagnare con un blog e quali sono le strategie che possiamo mettere in pratica per riuscire a monetizzarlo, trasformandolo in un vero e proprio lavoro.

Cos’è un blog?

Un blog è un portale dove vengono pubblicati contenuti sotto forma di articoli e pagine.

Sono diventati popolari alla fine degli anni ’90 e continuano a essere un modo molto comune per condividere i propri pensieri ed opinioni online.

Tuttavia, al giorno d’oggi questa tipologie di blog sono diventati molto meno gettonati rispetto a quelli improntati al fare soldi online, infatti non c’è cosa più sbagliata che pensare di monetizzare un blog trattandolo come diario personale.

Attualmente quella del blogger è uno dei business online più redditizi, in quanto permette di sfruttare il traffico organico proveniente dai motori di ricerca e creare un reddito passivo nel corso del tempo.

Moltissime aziende infatti utilizzano i blog come mezzo per entrare in contatto con i clienti e promuovere i loro prodotti o servizi, fornendo valore ed informazioni utili al loro pubblicano e portandoli poi all’acquisto.

Un blog, o perlomeno come vogliamo costruirlo noi per guadagnare soldi online, è un insieme di articoli e risorse messe a disposizione dei nostri lettori per istruirli su un determinato argomento, pubblicizzando dei prodotti o servizi o dei canali esterni ( in particolare Social Media e Youtube) che vogliamo sponsorizzare.

I principali metodi per guadagnare con un blog

Bene, abbiamo appurato che trattare il nostro blog come diario personale, non ci permetterà di riuscire a monetizzarlo.

Quindi, come fare?

Tutti i metodi che analizzeremo hanno lo stesso principio : le persone cercano qualcosa su Google–> trovano il nostro blog con le informazioni e la soluzione–>i visitatori effettuano l’acquisto e noi guadagniamo, oppure vengono a conoscenza del nostro canale Youtube o Social Media ed inizieranno a seguirci.

Vediamo ora nel dettaglio i 5 principali modi per gudagnare con un blog.

Promuovere un proprio prodotto o servizio

Questo metodo, oltre ad essere il futuro per differenziarsi dai competitors e avere successo nella propria nicchia, è anche il più remunerativo. Ma in cosa consiste esattamente?

In questo caso, il nostro blog servirà per pubblicizzare uno o più prodotti creati da noi, oppure dei servizi che offriamo; questi non devono necessariamente essere solo online ( come ad esempio gli E-commerce), ma possiamo sponsorizzare qualcosa che vendiamo anche ” offline”.

Facciamo un esempio per capire meglio: siamo appassionati di cucina ed abbiamo creato un corso di pasticceria vegana. Come facciamo a pubblicizzarci?

Utilizzeremo in questo caso il nostro blog, scrivendo degli articoli su cosa sono i dolci vegani, quali sono gli ingredienti più usati ecc , pubblicando anche magari delle ricette semplici e realizzabili da tutte.

Chi poi sarà entusiasta ed interessato da questo settore, potrà comprare il nostro libro, venire alla nostra pasticceria ( perchè ci vede come esperti del settore) o anche comprare un videocorso che pubblicheremo su una piattaforma corsi online, se abbiamo intenzione di crearlo.

Come vedete, guadagnare con un blog promuovendo un prodotto o servizio vi apre molte possibilità di monetizzazione, sfruttando le vostre creazioni.

Affiliate Marketing

A volte creare un proprio prodotto o servizio può essere dispendioso e servono le giuste idee, ma non disperate; infatti, una valida alternativa è quella di monetizzare il proprio blog con l’affiliate marketing.

In questo caso, sponsorizzeremo dei prodotti o servizi di altre aziende tramite articoli informativi come ad esempio recensioni e confronti , dalle cui vendite guadagnaremo delle percentuali.

Un esempio eclatante è il programma di Affiliazione Amazon: cerchiamo dei prodotti su Google, come per esempio ” Le migliori scarpe da ginnastica”, ci imbattiamo in un blog in cui ci spiega quali sono, le caratteristiche che hanno ecc , clicchiamo sul link presente nell’articolo e, effettuando l’acquisto, il proprietario del sito percepirà dei guadagni.

L’affiliate marketing è ad oggi uno dei metodi più utilizzati per guadagnare con un blog, ma in realtà non è nulla di nuovo. Infatti, è proprio quello che i venditori hanno sempre svolto come mestiere: vendere i prodotti o servizi della propria azienda in cambi.

Pubblicità

Un altro modo per monetizzare il proprio blog è attraverso la pubblicità, per intenderci i classici annunci che vedete nelle barre laterali della pagine web o tra un paragrafo e l’altro di un articolo.

Questo metodo però, funziona solo se avete un blog con moltissimi visitatori, in quanto riceverete pochi centesimi per visualizzazione, costringendovi a dover avere un pubblico molto vasto per guadagnare seriamente.

L’ideale è quindi partire con uno dei metodi analizzati in questo articolo e poi, una volta che il nostro blog cresce, utilizzare gli annunci per aumentare i guadagni.

Youtube è il secondo motore di ricerca più utilizzato dopo Google e vanta miliardi di utenti; non c’è da sorprendersi che quindi molti utilizzano questa piattaforma per creare video e guadagnare online.

Per rendere il vostro canale Youtube più efficace, possiamo utilizzare il nostro sito per sponsorizzarvi e indirizzare il traffico verso i nostri video, che a loro volta saranno il focus principale.

Non è raro infatti che molti Youtubers abbiano anche il proprio blog dove trattano gli stessi argomenti, in modo tale da coprire sia chi effettua ricerche su Google, sia chi invece preferisce vedere dei video per semplicità.

Sempre più persone utilizzano i Social Media come forma di intrattenimento o svago, e proprio per la costante crescita di queste piattaforme, gli influencer riescono a fare soldi online attraverso i consigli e spunti che danno ai loro follower.

Esattamente come gli Youtubers, questi personaggi molto popolari sponsorizzano prodotti o servizi, sia di loro creazione che di altre aziende, per guadagnare delle percentuali sulle vendite, riuscendo ad ottenere molto successo e trasformandolo in un vero e proprio lavoro.

Se volete crescere sui Social Media, un blog è un’ottima scelta, in quanto potrete creare articoli e recensioni degli stessi prodotti che pubblicizzate su queste piattaforme, inviando il traffico di Google e facendo crescere la vostra notorietà.

Conclusione

Quello del blogger è uno dei lavori più emergenti di questi anni, oltre ad essere veramente remunerativo se gestito correttamente.

Non a caso, è uno dei metodi più consigliati su come fare soldi senza particolari competenze tecniche specifiche, in quanto creare un blog e i relativi articoli è davvero molto semplice.

Che il nostro obiettivo sia quello di sponsorizzare altre piattaforme o utilizzarlo per creare un pubblico ed aumentare le nostre vendite, possede un blog è fondamentale e ci permetterà di fare la differenza in un’epoca in cui l’online è e sarà in continua crescita.