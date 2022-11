Eboli: Tutto pronto per la Stagione Teatrale 2022/2023

Conclusa la campagna per l’acquisto degli abbonamenti, si può adesso acquistare il biglietto per ogni singolo spettacolo. C’è solo da affrettarsi e accomodarsi in poltrona. L’offerta teatrale che anche per questa stagione offre il Cinema Teatro Italia di Eboli, con il suo direttore Vito Bufano, è davvero sorprendente e ricercata.

Stagione teatrale di Eboli, il programma

Martedì 8 novembre con “Stasera, Punto e a Capo!” Massimiliano Gallo passa direttamente dalla fiction Tv RAI “Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso” al palco del Teatro Italia. Con lui Pina Giarmanà e Shalana SantanaActress, Ensemble diretta dal M° Mimmo Napolitano.

Martedì 22 novembre, invece, è Carlo Buccirosso a portare in scena “L’erba del vicino è sempre più verde”.

Martedì 13 dicembre, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, portano in scena “Il marito invisibile”, con la regia di Eduardo Erba.

Gli appuntamenti del 2023

Martedì 10 gennaio, “A tu per tre 2.0” di e con Maurizio Casagrande.

Il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, “La fabbrica dei Sogni” con Sal Da Vinci e Fatima Trotta.

Il 28 febbraio, Biagio Izzo in “La Coppia Strana”.

Martedì 21 marzo, Daniele Russo e Sergio del Prete portano in scena “Le Cinque rose di Jennifer”.

Chiude la stagione teatrale, martedì 28 marzo, lo spettacolo “Ancora Bis!” di Francesco Cicchella.