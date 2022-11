Eboli: Quattro donne. Una grande amicizia. E il padel spopola

Quattro donne. Quattro amiche. E la passione per il padel. E così la Città di Eboli diventa capitale di questo sport che negli ultimi mesi, attorno ai racchettoni e alle palline, ha calamitato l’attenzione di decine di persone, uomini e donne, giovani e ragazzi, professionisti e imprenditori, giornalisti e avvocati, che si dilettano e si divertono sui campi di un grande centro sportivo, l’Emilio Village, rinomata struttura sportiva di località Boscariello di Eboli, nata ormai tantissimi anni fa dalla innata passione del professore Emilio Maiorano per il tennis e per lo sport più in generale.

Il successo delle ragazze ebolitane nel Padel

A Loredana Caprio, Rosanna Pantone, Paola Maioriello e Rosanna Marisei, quattro amiche, quattro professioniste, che coinvolgono in questa avventura sportiva anche Kekko Fusella, si deve lo sprint iniziale di questa disciplina che dopo il successo iniziale di un torneo amatoriale organizzato nel cuore dell’estate, estate di ripresa di vita e di attività sportive, attira grandi e piccoli e trasforma tutto in grande partecipazione con la nascita dell’associazione FIVE PADEL. Così la pratica del padel ad Eboli diventa realtà.

Il torneo

Trofei, riconoscimenti e tanto sano divertimento. Le quattro amiche partecipano a corsi di perfezionamento e continuano ad organizzare appuntamenti sportivi. E’ un crescendo di interesse e di aggregazione fino ad oggi che presso l’Emilio Village è in svolgimento il Pillole di Padel, torneo amatoriale e avanzato che vede coinvolte oltre quaranta coppie di atleti per vari gironi.

Una vera e propria festa dello sport. E che vinca il migliore!