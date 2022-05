A Vallo della Lucania si gioca a Padel

VALLO DELLA LUCANIA. Siete Pronti ad imparare a giocare a Padel? Questa è l’occasione giusta per imparare. Il 14 maggio presso l’impianto Vito D’Agosto di Angellara, frazione di Vallo della Lucania, ci sarà infatti un Open Day di Padel, uno sport simile al tennis ma che si gioca in una “gabbia” e che è molto in voga negli ultimi anni.

L’Open Day di Padel, organizzato dalla Polisportiva Angellara, sarà totalmente gratuito, e si svolgerà a partire dalle ore 9.00 alle 12.30 ed il pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00. Saranno presenti istruttori qualificati FIT a costo zero.

La passione per questo sport sta crescendo anche nel Cilento; difatti oltre all’impianto sportivo di Angellara sono presenti campi da Padel anche a Ceraso, Agropoli e Casal Velino.

Il Padel

Il Padel chiamato anche paddle tennis è uno sport che nato nel 1924 negli Stati Uniti. A limarne le regole, rendendo famosa la disciplina, fu però Enrique Corcuera, che fece delle pareti laterali una parte del campo. Sebbene questo sport somigli al tennis, a cui si ispira liberamente, sono molte le cose che rendono le due discipline differenti.

Il Padel è una pratica sportiva che viene giocata in coppia. Le squadre sono composte da due atleti e il campo viene diviso, come nel tennis, da una rete. La differenza risiede tuttavia nel fatto che i quattro lati dello stesso sono circondati da grosse pareti, che vengono utilizzate per far rimbalzare la pallina. Quest’ultima infatti deve rimbalzare sulla parete avversaria dopo aver toccato il suolo, così da rendere ancora valido il match. Sottili e significative sono le differenze tra tennis e padel. Nel primo, ad esempio, il servizio avviene dall’alto, mentre nel secondo dal basso. Per rendere valido il match la palla non può toccare direttamente le pareti della parte avversaria né la maglia metallica. La stessa, inoltre, non piò rimbalzare due volte sul suolo del campo. Nel caso avvenga il punto viene infatti assegnato all’avversario.