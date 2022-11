Agropoli, dopo l’incidente sulla Cilentana appello per la sicurezza

Non sono gravi le condizioni dei due coinvolti nell’incidente stradale accaduto ieri sulla Cilentana. Si tratta di un 66enne di Cava dei Tirreni e di un 42enne di origine marocchina residente a Casal Velino.

Incidente sulla Cilentana: le condizioni dei feriti

Il primo dopo il sinistro accusava soltanto un dolore ad una spalla che però sarebbe riconducibile ad una contusione. Lo straniero, invece, è rimasto incastrato nelle lamiere ed ha avuto bisogno dell’aiuto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli per poter essere estratto dalle lamiere.

Ha riportato ferite agli arti, ma non è in pericolo di vita. Poteva andare molto peggio considerato che la sua auto, un’Alfa Romeo, è andata completamente distrutta.

«Più sicurezza», le richieste degli automobilisti

L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo Agropoli Nord della Cilentana, in un punto in cui c’è un restringimento della carreggiata a causa di alcuni lavori che la società che gestisce la Cilentana sta realizzando per la messa in sicurezza di un viadotto.

Secondo molti automobilisti, però, l’area a ridosso del cantiere necessiterebbe di maggiore sicurezza. Il restringimento, infatti, è in una curva, e a pochi metri dallo svincolo. «Sarebbe necessario segnalare meglio l’area cantiere e in anticipo, quello è un tratto pericoloso già normalmente», commenta un automobilista.

Purtroppo proprio nel tratto tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud della Cilentana si sono registrati diversi incidenti, talvolta anche mortali.