Oroscopo 1° novembre, ecco le affinità di coppia tra i segni d’aria

Anche stasera, come tutti i giorni, vi proponiamo l’oroscopo del giorno con una novità…scopriremo, infatti, le affinità di coppia.

Di che segno sei? Vuoi sapere qual è il segno compatibile con te? Continua a leggere l’articolo.

Affinità di coppia tra i segni d’aria

Nello zodiaco, l’Aria è il terzo degli elementi naturali, preceduto da Fuoco e Terra e seguito dall’Acqua.

Rappresenta lo spirito, il mondo delle idee, l’intelligenza e l’apertura mentale, insofferente a qualsiasi tentativo di ostruzione e confinamento.

Per questo motivo, le persone che appartengono a questi segni sono socievoli, artistiche e sognatrici. Tuttavia, ci sono delle caratteristiche che li differenziano, poiché l’elemento dell’Aria varia a seconda della stagione e ciò incide sui tre segni.

Ariete

La vita è imprevedibile quindi non lamentarti degli ostacoli che si incontrano sul tuo cammino. Cammina attraverso il sentiero della vita con vigore ed entusiasmo.

Toro

Oggi, potrebbe essere necessario adeguare il tuo atteggiamento nei confronti della persona amata. Lui o lei è probabile che sia sotto stress e potrebbe anche farti perdere lo stress.

Gemelli

Oggi puoi incontrare qualcuno che hai sempre sognato. La persona sarà interessante e avventurosa come te. Hai sperato di incontrare qualcuno come questo per parecchio tempo.

Cancro

Metti le tue parole cautamente per non ferire una persona cara. Se tu fossi costante o avessi due menti su come impegnarti in una relazione, oggi sarai in grado di arrivare a una conclusione.

Leone

Il tuo partner può fare qualcosa che aumenterà la tua fiducia nella tua relazione. Puoi restituire il favore garantendo un momento felice insieme.

Vergine

Oggi è il giorno per onorarsi a vicenda. Ogni relazione ha bisogno di spazio per farlo crescere e prosperare.

Bilancia

Oggi sarai insolitamente aggressivo nell’amore. È probabile che il tuo partner sia piuttosto stupito perché è abituato a tenere dei gesti romantici da te.

Scorpione

È probabile che tu capisca che, sebbene tu stia dando più di quanto puoi; il tuo partner non è soddisfatto e continua a chiedere di più.

Sagittario

Sarà troppo presto per chiamarlo amore a prima vista per qualcuno a cui potresti essere attratto! Fai un passo indietro e inizia ad analizzare come sono andate le cose.

Capricorno

La storia passata potrebbe perseguitarti di nuovo e questo si è ripetuto a intervalli regolari. Non rendersi vulnerabile alle amare esperienze del passato.

Acquario

Se hai sognato di godere di alcuni momenti romantici con il tuo amato partner, oggi vede una buona opportunità.

Pesci

Puoi invocare il coraggio di far conoscere a una persona importante i sentimenti che provi per quella persona.