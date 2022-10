Oroscopo 30 ottobre, ecco le affinità di coppia per questo weekend

Prosegue l’appuntamento giornaliero con l’oroscopo. L‘astrologia, in qualche maniera, ci affascina sempre. Paolo Fox dice «non credete, ma verificate», in realtà c’è chi si affida completamente all’oroscopo e a volte si lascia anche condizionare dalle previsioni degli astri.

Continua a leggere l’articolo, oggi vogliamo parlarti dell’affinità di coppia sia sul piano amoroso che sul piano lavorativo. Sei del segno dello Scorpione e vuoi conoscere che affinità c’è con i nati sotto il segno del Sagittario? Ecco, quello che leggerai di seguito fa per te.

Affinità di coppia Scorpione- Sagittario

Condividono l’amore per il viaggio e per la conoscenza. Anche il loro legame è inteso come una sorta di cammino verso una maggiore consapevolezza.

Scorpione è un segno d’Acqua, mentre Sagittario un segno di Fuoco. Il Sagittario agisce principalmente in maniera istintiva, mentre lo Scorpione si rivela più organizzato e riflessivo.

In caso di incomprensione, potrebbe essere molto difficile trovare una soluzione che metta d’accordo entrambi.

Ecco l’oroscopo completo segno per segno del 30 ottobre

Ariete

Amore e romanticismo sono rischiose per te oggi! Potresti imbatterti in qualcuno che non è cattivo e vuole giocare solo per tenere. Ma non devi mirare a sentirti coinvolto romanticamente con questa persona.

Toro

La sperimentazione è la parola chiave per il giorno! Puoi chiedere e permettere a te stesso di fare la cosa più strana di sempre.

Gemelli

Continui a essere di umore gioviale e la tua convivialità impressionerà gli altri. Uno degli amici che fai oggi può rivelarsi molto significativo negli anni successivi, anche se potrebbe non sembrare così ora.

Cancro

Gli ultimi giorni sono stati movimentati e questo ti ha messo in uno stato d’animo difensivo dove speri solo di tenere la testa bassa e mantenere la pace.

Leone

La giornata è perfetta per il romanticismo e puoi pianificare di sorprendere il tuo partner con un gesto intimo o stravagante. Probabilmente riceverai anche una felice sorpresa dal tuo partner.

Vergine

D’ora in poi, il tuo approccio verso qualsiasi cosa vedrà un approccio ben organizzato e organizzato. Non è mai troppo tardi per iniziare a pianificare.

Bilancia

Trascorrere del tempo a casa e mangiare cibo igienico. Potresti desiderare un partner che sia lontano da te sia fisicamente che emotivamente. La distanza fisica è difficile da coprire ma la distanza emotiva può essere coperta facilmente.

Scorpione

Ti consigliamo di cercare opportunità per compiacere la tua anima gemella, nonostante segua un rigoroso programma di allenamento! La tua relazione ti dà il tipo di amore che gli altri sognano e che è il motivo per cui sei ignorante nei suoi confronti.

Sagittario

Sei pronto ad ascoltare gli altri e potresti incontrare qualcuno che parla all’infinito della vita e dell’amore! Sei fortunato!

Capricorno

Ovunque tu vada c’è qualcosa o l’altra cosa che ti ricorda i giorni passati quando hai fatto amato con la persona amata. Si può prevedere che non si è più d’accordo con loro.

Acquario

Se hai già una relazione, pensa attentamente dove vuoi prenderla o se è il momento di uscire da una brutta situazione. Se sei single, questo non è il momento migliore per intraprendere una nuova relazione in quanto è probabile che tu possa interpretare male i segnali.

Pesci

È in arrivo un importante accordo finanziario che potrebbe rivelarsi un guadagno eccezionale. La giornata è perfetta per passione e fuoco. Le richieste romantiche sono cresciute in te, ma hai sottovalutato la simpatia e il potere dei sentimenti del tuo partner.