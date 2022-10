Nel Cilento la festa delle Famiglie Numerose

700 tra papà, mamme e bambini provenienti da ogni angolo d’Italia dallo scorso 29 ottobre e fino a martedì 1 novembre parteciperanno alla festa delle famiglie numerose (Anfn).

Festa delle Famiglie Numerose: l’evento ad Ascea

L’appuntamento è in corso di svolgimento a Marina di Ascea. La festa coincide con i 18 anni di vita dell’associazione che raduna e dà voce ai nuclei extralarge in Italia, nata quasi per caso a Brescia nel 2004 dall’incontro di due papà di molti figli – Enrico Cinelli e Mario Sberna – a un supermercato di fronte ad un banco del pesce.

L’iniziativa

Oggi le coppie con almeno quattro figli sono in via di estinzione. Secondo gli ultimi dati Istat sono poco meno di 129mila. Sembra trascorsa un’era glaciale dagli anni Sessanta del secolo scorso, quando le case abitate da papà, mamme e tanti pupi erano più di tre milioni.

Le famiglie numerose – per usare uno spot girato dal regista Mauro Bazzani, «sono quelle che non hanno la Cinquecento, perché tutti dentro non ci entrerebbero. Quelle che non possono andare con tutti i figli al cinema, perché costa troppo». Ma sono anche quelle che fanno spazio, «moltiplicano letti a castello, posti a tavola, passeggini e biciclette». E, soprattutto «contribuiscono a dare un futuro al Paese» altrimenti condannato all’inverno demografico.

Il programma

Tante le iniziative di questa quattro giorni. Questo pomeriggio (31 ottobre) le coppie associate saranno chiamate ad eleggere la nuova coppia presidente ed il nuovo consiglio direttivo. Ed ascolteranno il videomessaggio di saluto del presidente nazionale del Forum Gigi De Palo.